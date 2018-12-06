Kalp ameliyatı olduktan sonra çalışması yasaklanan Erdamar'ın ailesi perişan...Aile 6 aydır ev kirasını ve faturalarını ödeyemiyor, piknik tüpüyle ısınmaya çalışıyor

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-Ailenin piknik tüpü ile ısınması



( ADANA )- Aile ameliyattan sonra yüzde 86 engelli raporu alan Seyit Erdamar'ın aldığı 650 lira aylık ile ayakta durmaya çalışıyor ADANA



- Adana'da kebap ustalığı yaparken geçirdiği kalp krizi sonrası açık kalp ameliyatı olan ve kebapçıda çalışması yasaklanan iki çocuk babası bir kişi iş bulamadığı için 6 aydır ev kirası ile elektrik ve su faturalarını ödeyemiyor. Sayit Erdamar (42) ile Sebiha Erdamar (44) 12 yıl önce evlendi. Sayit Erdamar evlendiğinde kebap ustalığı yaparak evini geçindiriyordu. Bu evlilikten Mehmet Miraç (10) ve 7 aylık Çağrı Çınar isimli iki çocukları dünyaya geldi. Ancak Erdamar ailesinin hayatı 2 yıl önce Mart ayında değişti. Sayit Erdamar kebap yaparken rahatsızlanıp doktora gitti. Ancak doktor "bir şeyin yok" diyerek geri gönderdi. Erdamar 24 saat geçmeden tekrar rahatsızlanıp hastaneye gittiğinde bu kez doktorun detaylı muayenesinde kalbindeki 5 damarın tıkalı olduğunu belirlenerek ameliyata alındı. Erdamar ameliyattan çıktıktan sonra doktor "ağır işlerde ve çok dumanlı yerde çalışamazsın, hayati risk var" deyince Erdamar kebap ustalığını bırakmak zorunda kaldı. Yüzde 86 da engelli raporu alan Erdamar o günden sonra bir daha iş bulamadı. Devlet Erdamar'a aylık 650 engelli maaşı bağladı. Erdamar bununla ailesinin geçimini sağlamaya çalıştı ancak 400 lira ev kirası, elektrik ve su faturasına aldığı maaş ancak yetince çocuklarıyla birlikte perişan oldu. Erdamar bu iki yıl boyunca sosyal yardımlaşma vakfından da yardım istedi. Devlet iki yıl boyunca 950 lira nakit yardımda bulundu. Aile 6 aydır ev kirasını ödemediği için ev sahibi de onları evden çıkarmak istiyor. Ne yapacağını bilemez hale geldiğini söyleyen Erdamar, "Her şey geç konulan kalp damar tıkanıklığından dolayı oldu. Bu nedenle beni ilk muayene eden doktoru da mahkemeye verdim. Kalp ameliyatı olduktan sonra iş bulamadım. Bana ağır işler yasaklandı. Ancak şuan maddi olarak çok kötü durumdayım. Ne iş olursa onu yaparım benim tek isteğim bir iş verilmesi ve aileme bakabilmem" dedi Sebiha Erdamar ise eşi çalışmadığı için çok maddi yönden kötü durumda olduklarını odun kömür bile alamadıklarını piknik tüpte ısındıklarını belirterek, "Bize büyüklerimiz hayırsever iş adamları yardım edip eşime iş versinler. Ev sahibi bizi evden atacak. Çoğu zaman komşuların verdikleriyle karnımız doyuyor. Ne olur bize yardım edin. Okula giden oğlum hasta oldu doktora götüremiyorum. Evde 7 aylık bebeğim var ama soba kuramadım. Ona süt ısıtırken piknik tüpü ile ısınıyoruz" diye konuştu.



