Kaliteli Yaşam Merkezi Türkiye’de ses getirdi Haberi

-İnşaat çalışmaları

-Başkanın incelemesi ve açıklamaları

-detaylar



( BURSA )- Huzurevinin yanı sıra engelli ve alzheimer hastalarına da hizmet verecek olan Kaliteli Yaşam Merkezi bin projeyi geride bıraktı BURSA



- Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kaliteli Yaşam Merkezi projesi, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen proje yarışmasında ilk elemeyi başarıyla geçti. Demirtaş Mahallesi’nde 14 bin 162 metrekare alan üzerinde inşa edilen Kaliteli Yaşam Merkezi projesinde çalışmalar devam ederken, proje şimdiden Türkiye çapında ses getirmeyi başardı. İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı projelerin teşvik edilmesi maksadıyla düzenlediği ‘Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar’ yarışmasına Osmangazi Belediyesi, Kaliteli Yaşam Merkezi Projesi ile katıldı.

Valilik, kaymakamlık ve belediyeler tarafından gerçekleştirilen projelerin yer aldığı yarışmaya Türkiye genelinden toplam bin 100 proje başvuru yaptı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Proje Değerlendirme Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucu Kaliteli Yaşam Merkezi projesi ilk elemeyi başarıyla geçerek ilk 100 proje arasındaki yerini aldı. Büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye’de bir ilk olacak Kaliteli Yaşam Merkezi, Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya değer katacak önemli projelerinin başında geliyor. Bir kampüs şeklinde projelendirilen merkezde, modern, konforlu ve yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek 250 yataklı bir huzurevi yer alacak. Aynı zamanda alzheimer hastaları için günlük bakım ve destek merkezi bulunacak. Bahçesi, peyzajı ve bütün çevre düzenlemeleri yaşlılar ile engellilerin rahat hareket edeceği şekilde tasarlanan merkezin bir bölümü de, zihnî ve bedenî engelli vatandaşlara günlük bakım ve destek hizmeti verecek. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kaliteli Yaşam Merkezi inşaatını gezerek çalışmaları inceledi. Yarışma hakkında da değerlendirmede bulunan Başkan Dündar, “Kaliteli Yaşam Merkezi, çok özel bir proje. Bu projemiz, sosyal belediyecilikte gelinen en üst nokta. Osmangazi Belediyesi olarak bu örnek projeyi kentimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burası, yaşlılarımıza, alzheimer hastalarına ve engelli vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet verecek. İnşaat çalışmalarında son aşamasına geldik. Yeşil bina konseptinde inşa edilen bu tesisin inşaatını en kısa süre içinde tamamlayarak Bursa’nın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli bir katkı sağlamış olacağız” dedi.



