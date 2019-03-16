Kalıp demirlerinin altında kalan işçi yaralandı

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'da bir inşaatta kayan kalıp demirlerinin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta bulunan bir inşaatta meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, üst üste yığılı olan kalıp demirlerinin bir anda kayması sonucu bir işçi altında kaldı. Olayı gören iş arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı işçiyi demirlerin altından çıkartarak ambulansa taşıdı. Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

