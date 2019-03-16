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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kalıp demirlerinin altında kalan işçi yaralandı

Kalıp demirlerinin altında kalan işçi yaralandı

olay yeri detay

Bild Sağlık Ekipleri 

-demirler detay
-olay anına ilişkin fotoğraflar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir inşaatta kayan kalıp demirlerinin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta bulunan bir inşaatta meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, üst üste yığılı olan kalıp demirlerinin bir anda kayması sonucu bir işçi altında kaldı. Olayı gören iş arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı işçiyi demirlerin altından çıkartarak ambulansa taşıdı. Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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