Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kalınsaz: “Toprağı koruyamazsak iklimi koruyamayız” Haberi

Kalınsaz: “Toprağı koruyamazsak iklimi koruyamayız” Haberi

Orman ve zeytinlikten detaylar

Lyon Tarım Zeytinli Erozyon Zeytinlik 

-Röportaj
-Detaylar

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- Marmaris TEMA Gönüllü Sorumlusu Mehmet Kalınsaz, toprağın yaşam için önemli olduğunu belirterek; “Toprağı korumak ikilimi, geleceği ve yaşamı korumaktır. Toprağı koruyamazsak iklimi koruyamayacağımız” dedi.
5 Aralık Dünya Toprak Günü'nde açıklanan veriler, çeşitli sebeplerden dolayı taşınan ve fakirleşen toprağın hem ormanların yok olmasına hem de ekonomiyi olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tarım alanları 2001 yılında 26,4 milyon hektar iken 2016 yılında 23,7 milyon hektara geriledi. Yılda ortalama 180 bin hektar kayıpla 15 yılda toplam 2,7 milyon hektar (yaklaşık iki İstanbul büyüklüğünde) azalma oldu. Tarım alanlarındaki azalma tarımsal istihdamda da azalmaya yol açıyor. Marmaris TEMA Gönüllü Sorumlusu Mehmet Kalınsaz, toprağın değerinin bilinmediğini belirterek; ”Günümüzde insanlar toprağın değerini çok anlamıyoruz. Toprağın yaşamsal bir değeri var. Hayatımıza giren her şeyin muhakkak toprak ilgili yaşamsal bir ilişkisi var. Buna gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TEMA Vakfı olarak toprağın korunması gerektiğini söylüyoruz. Toprağı korumak ikilimi, geleceği ve yaşamı korumaktır. Toprağı koruyamazsak iklimi koruyamayacağımız. İklim koruyamazsak hortumlar oluşuyor, yağışlar oluşuyor. Türkiye’de toprağın yüzde 86’sı erozyona maruz kalıyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı