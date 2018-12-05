Kalınsaz: “Toprağı koruyamazsak iklimi koruyamayız” Haberi

-Röportaj

-Detaylar



( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA



- Marmaris TEMA Gönüllü Sorumlusu Mehmet Kalınsaz, toprağın yaşam için önemli olduğunu belirterek; “Toprağı korumak ikilimi, geleceği ve yaşamı korumaktır. Toprağı koruyamazsak iklimi koruyamayacağımız” dedi.

5 Aralık Dünya Toprak Günü'nde açıklanan veriler, çeşitli sebeplerden dolayı taşınan ve fakirleşen toprağın hem ormanların yok olmasına hem de ekonomiyi olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tarım alanları 2001 yılında 26,4 milyon hektar iken 2016 yılında 23,7 milyon hektara geriledi. Yılda ortalama 180 bin hektar kayıpla 15 yılda toplam 2,7 milyon hektar (yaklaşık iki İstanbul büyüklüğünde) azalma oldu. Tarım alanlarındaki azalma tarımsal istihdamda da azalmaya yol açıyor. Marmaris TEMA Gönüllü Sorumlusu Mehmet Kalınsaz, toprağın değerinin bilinmediğini belirterek; ”Günümüzde insanlar toprağın değerini çok anlamıyoruz. Toprağın yaşamsal bir değeri var. Hayatımıza giren her şeyin muhakkak toprak ilgili yaşamsal bir ilişkisi var. Buna gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TEMA Vakfı olarak toprağın korunması gerektiğini söylüyoruz. Toprağı korumak ikilimi, geleceği ve yaşamı korumaktır. Toprağı koruyamazsak iklimi koruyamayacağımız. İklim koruyamazsak hortumlar oluşuyor, yağışlar oluşuyor. Türkiye’de toprağın yüzde 86’sı erozyona maruz kalıyor” dedi.



