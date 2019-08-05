Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Kaliforniyum' operasyonu - DENİZLİ

'Kaliforniyum' operasyonu - DENİZLİ

"Kaliforniyum" operasyonu - DENİZLİ - AFAD ekiplerinin otoparkta yakalanan zanlıların çantasındaki tozdan numune alması ve araca taşıması Denizli 'de "kaliforniyum" operasyonu - Ellerinde kaliforniyum maddesi bulunduğunu öne sürerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de, ellerinde kaliforniyum maddesi bulunduğunu öne sürerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Denizli 'ye gelen 6 kişinin, 20 gram kaliforniyum maddesini satmaya çalıştığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.Jandarma, takibe aldıkları 6 kişiyi, Topraklık Mahallesi'ndeki bir otoparkta gözaltına aldı.Otomobilde yapılan aramada poşet içinde radyoaktif madde olduğu öne sürülen tozu bulan jandarma ekipleri, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini çağırdı. Tozu inceleyen AFAD ekipleri, poşette radyoaktif madde bulunmadığını tespit etti. Ekipler, tozdan numune alarak ayrıldı.Gözaltına alınan 6 kişinin, İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Zanlıların, dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının değerlendirildiği kaydedildi.Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesinden alan element, ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerde, bunun dışında petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırmalarında kullanılıyor. Maddenin dünyanın en pahalı maddelerinden birisi olduğu belirtiliyor.

Jandarma Radyoaktif Madde Radyoaktif Dolandırıcılık Nükleer Reaktör 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı