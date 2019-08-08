Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Kaliforniya’daki Saldırı Ve Soygunlarda En Az 4 Kişi Öldü

- Kaliforniya’daki Saldırı Ve Soygunlarda En Az 4 Kişi Öldü

Olay yeri görüntüleri

( CALİFORNİA ) - Kaliforniya’daki saldırı ve soygunlarda en az 4 kişi öldü CALİFORNİA

Hastane Güvenlik Görevlisi Benzin İstasyonu Nakit Çekim Saldırı 


- ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde geçekleştirilen saldırı ve soygunlarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde yer alan Garden Grove şehri polisi tarafından yapılan açıklamada, polisin birçok lokasyonda gerçekleşen saldırıları araştırdığı duyuruldu. Garden Grove’da bulunan bir evde gerçekleşen soygunda 2 kişinin öldürülmesi ile başlayan olaylar zincirinin sonunda şüpheli Santa Ana yakalandı. Polis, evde soygun sırasında gerçekleşen saldırıdan önce şüphelinin bir fırını soyduğunu, ardından soygun için girdiği dairede 2 kişiyi bıçakladığını, bıçaklanan kişilerden birinin olay yerinde diğerinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
Evdeki saldırıdan yaklaşık 40 dakika sonra ise bir nakit çekim merkezinde, 25 dakika sonra da bir sigorta firmasında saldırı gerçekleştiği bilgisini veren polis, saldırganın daha sonra bir benzin istasyonunda bir başka kişiyi bıçaklayarak yaraladığını açıkladı.
Benzin istasyonunda bıçaklanan kişinin hayati tehlikesi olmadığı duyuruldu. Benzin istasyonundaki saldırının ardından bir restoranda başka bir kişiyi öldüren saldırgan, en son girdiği bir markette güvenlik görevlisini bıçaklayarak silahını aldı. Polis burada şüpheliyi etkisiz hale getirerek yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliği hakkında ise bilgi verilmedi. Şüphelinin Güney Amerika kökenli bir erkek olduğu belirtildi. Garden Grove polisinden Teğmen Carl Whitney, saldırının sebepleri arasında soygunun yanı sıra öfke ve nefretin de bulunduğunu düşündüklerini belirtti.

İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı