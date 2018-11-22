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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Kaliforniya’da Kayıplar Aranıyor - Ölü Sayısı 83’e Yükseldi

- Kaliforniya’da Kayıplar Aranıyor - Ölü Sayısı 83’e Yükseldi

Kaliforniya havadan detay

( CALİFORNİA ) - Kaliforniya’da kayıplar aranıyor- Ölü sayısı 83’e yükseldi CALİFORNİA

Orman Yangını 


- ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 83’e yükseldi. Yağmura rağmen arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden bölge tarihinin en büyük orman yangınında ölü sayısı 83‘e yükseldi. Bölgede 560’dan fazla kişi hala kayıp. Kaliforniya eyaleti Butte Bölge Şerifi Kory Honea, 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıklayarak ölü sayısının 83'e yükseldiğini, Honea, Paradise ve Magalia kasabalarında yapılan aramalarda 2 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı. Yağmur nedeniyle çalışmalara ara verilmeyeceğini belirten Honea, “İlerlemeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Çünkü yaptığımız çok önemli bir iş” ifadelerini kullandı. Şükran Günü tatili çerçevesinde bölgede çalışmalara ara verilmeyeceği aktarıldı.
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