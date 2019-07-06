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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Kaliforniya'da Deprem Sonrası Yangın İzle

- Kaliforniya'da Deprem Sonrası Yangın İzle

yangın

( CALİFORNİA ) - Kaliforniya'da deprem sonrası yangın CALİFORNİA

Deprem Karavan 


- ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğünde deprem, Ridgecrest kentinde bulunan bir karavan otoparkında yangın çıkmasına sebep oldu. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz saatlerde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı sarsıntıların devam ederken eyaletteki Ridgecrest şehrinde deprem nedeniyle yangın çıktı. Karavan otoparkında çıkan yanında ağır maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olmadığı belirlendi. Yangının meydana gelmesiyle çevredeki esnaf, otoparkta yaşayan insanların yardımına koşarak uyuyanları uyandırıp, bölgeyi tahliye etti.
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