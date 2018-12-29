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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kalıcı konutlarda yangın dehşeti: 4 daire küle döndü Haberi

Kalıcı konutlarda yangın dehşeti: 4 daire küle döndü Haberi

Alevlerin içindeki daireler.

Depremzede Deprem Kalıcı Konutlar Bild Trol 

-Söndürme çalışmaları.
-Vatandaşların ağlamaları.
-Ekiplerin çalışması.
-İtfaiye ekipleri. Vatandaşla röp.

( YALOVA )- Kara kışta sokakta kalan depremzedeler evlerinin yanışını göz yaşları içinde seyretti YALOVA

- Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde çıkan yangında 4 daire küle döndü. Vatandaşlar kara kışta sokakta kaldı. Subaşı Altınkent Mahallesi'nde depremzedeler için yaptırılan kalıcı konutlarda öğle saatlerinde yangın çıktı. Mustafa’a Aydın’a ait dairede sobadan dolayı yangın çıktı. Ev sahibi Mustafa Aydın’ın pazara gittiği esnada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler üst kattaki 3 daireye de sirâyet etti. Dumanlar ve alevlerin yükselmesiyle apartman sâkinleri kendilerini dışarı zor attı. Altınova ve Subaşı itfaiyeleri ihbar üzerine hemen bölgeye intikal etti. Fakat bu ekipler yetersiz kalınca Yalova’dan destek istendi. 6 aracın müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Ancak Mustafa Aydın’ınkiyle beraber toplam 4 daire kullanılamaz hâle geldi. Vatandaşlar evlerinin yanışını göz yaşları içinde seyretti. İtfaiye ekiplerinin az olduğunu ileri süren vatandaşlar, belediyelere tepki gösterdi. Kara kışta sokakta kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, “Daha fazla ekip gelseydi evlerimiz kül olmazdı. Kışın sokakta kaldık” diye konuştular. (SÇ-MŞ)
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