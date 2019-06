Kalem ve silgiler çöpe değil ihtiyaç sahiplerine

-güven eker ile röp

- Nazilli Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü Nazilli Gençlik Merkezi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Genç Dönüşüm’ projesi kapsamında ‘Vereceğiniz kalemlerle çocukları sevindirin’ etkinliğinde ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere binlerce kalem ve silgi toplandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, üniversiteye geçiş için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 81 ilde üç oturumda tamamlanan sınavların ardından adayların sınavlarda kullanımına sunulan tek kullanımlık kalem, silgi ve kalemtıraşlar çöp yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplandı. Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü Nazilli Gençlik Merkezi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Genç Dönüşüm’ projesi kapsamında ‘Vereceğiniz kalemlerle çocukları sevindirin’ etkinliğinde ’Tek kullanımlık sanma, çöpe atmaya kalkma’ sloganı ile sınavdan çıkan öğrencilerden kullandıkları kalem ve silgilerin bağışlanmasını isteyen Gençlik Merkezi görevlileri binlerce kalem ve silgiyi çöpe gitmekten kurtardı. Sınavların yapıldığı okulların kapılarında hazır bekleyen görevlilerin topladığı binlerce silgi ve kalemtıraşın her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını ifade eden Nazilli Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Güven Eker, “Nazilli Kaymakamı Sayın İbrahim Küçük’ün himayesinde düzenli olarak sürdürdüğümüz kampanyamızda bu yılda çöpe gidecek binlerce kalem ve silgiyi ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştıracağız. Sınavlardan çıkan öğrencilerimize ‘vereceğiniz kalemlerle ihtiyaç sahibi çocukları sevindirin’ diyerek öğrencilerimizden kalem ve silgileri topladık. Yeni eğitim ve öğretim yılında ihtiyacı olan öğrencilere bunları dağıtacağız. Destek veren tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Geçen yıl 8 binden fazla kalem ve silgi ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılmıştı. Bu yıl da hedefimiz aynı” dedi.