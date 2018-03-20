Kaleiçi'nde turist var alışveriş yok

-Gezen turistler

-Esnaf röp

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( ANTALYA -ÖZEL-HD)- Kaleiçi turistle doldu, esnaf yine sitem etti: "Kuru kalabalık" ANTALYA



- Antalya’nın tarih ve turizm kokan dünyaca ünlü Kaleiçi’nde havalar ısınmasıyla birlikte hareketlilik yaşanmaya başladı.

Hareketliliği esnaf ‘kuru kalabalık’ olarak tanımlarken, Kalekapısı Esnafını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, “Gelen turist 1-2 avroluk turist. Taksi parasını verip geziyorlar, bol bol fotoğraf çekiyorlar. Esnafa biraz para bırakmaları gerek” dedi.

Antalya’da son 2 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, tarihi ve turistik Kaleiçi’nde hareketliliğe neden oldu. Yerli vatandaşlar ve yabancı turistler Kaleiçi sokaklarının doldururken, özellikle Rus ve yaklaşan Nevruz Bayramı öncesi Antalya’yı tercih eden İranlı turistlerin yoğunlukta olduğu gözlendi. Kente gelen turist sayısında 2016 ve 2017 yılının aynı dönemine oranla ciddi artış yaşanmasına karşın bölge esnafı, alışveriş yapmadıkları ileri sürerek hareketliliği ‘kuru kalabalık’ olarak tanımladı. KALEDER Başkanı Hasan Kilit ise gelen turistin 1-2 Avroluk turist olduğunu belirterek, “Taksi parası verip geziyorlar, bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Esnafa da biraz para bırakmaları gerekiyor” diye konuştu.

“Turiste itirazımız yok ama para bıraksın” Turist artışını fiyat düşüklüğü olarak gördüğünü ifade eden KALEDER Başkanı Hasan Kilit, “Gelen turiste hiçbir itirazımız yok ama birazda esnaf açısından para bırakıyor olmaları çok önemli. İtirazımızın olmaması bizim örf ve adetlerimizden kaynaklanıyor. Buraya gelen yerli olsun yabancı olsun, başımız üstünde yeri var. Amma velakin işin ekonomik tarafına geçtiğimiz zaman geçen seneki fiyatın daha altlarında fiyatımız. Yunanistan, İtalya, Fransa arttırmış da arttırmış, biz geçen seneki fiyatın altında olmamıza rağmen gelen turist ucuzluğa geliyor” şeklinde konuştu.

“Gelen turist 1-2 avroluk” Para bırakan turistin Alman ve Hollandalı turistler olduğuna dikkat çeken Kilit, “Gelen turist 1-2 avroluk turist. Taksi parasını verip geziyorlar, bol bol fotoğraf çekiyorlar. Öyle abartılı bir alışverişleri de yok. Gönül ister ki, buraya gelen turist, esnafa da bir şeyler bırakmalı” diye belirtti.

“Kuru kalabalık” Öğle saati olmasına rağmen daha siftah yapmadığını belirten Cuma Bağlan, “Turist varmış gibi gözüküyor ama dükkanların hepsi bomboş. Burada esnafa hiçbir şey yansımıyor. Rakamlar yüksek gözüküyor ama esnafa bir katkısı yok. İranlılar da artış var, onların da gelişlerinin niyetleri belli. Kutlamaları falan oluyor. Japon, Rus ağırlıklı turistler geliyor ama kuru kalabalık” diye ifade etti.



