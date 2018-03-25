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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Kale Çanakkale Bisiklet Festivali - ÇANAKKALE

Kale Çanakkale Bisiklet Festivali - ÇANAKKALE

- Bisikletlilerin feribottan inişleri - Şehitlere Saygı Bisiklet Turu etabı öncesi saygı duruşu ve istiklal marşı okunması - Fahir Dediler ile röportaj - Şehitlere Saygı Bisiklet Turu startından detaylarKale Çanakkale Bisiklet Festivali - Festivalde, yaklaşık 5 bin bisikletlinin katıldığı "Şehitlere Saygı" başlıklı son etap başladıÇANAKKALE (AA) - "Kale Çanakkale Bisiklet Festivali"nin son etabı "Şehitlere Saygı"ya yaklaşık 5 bin bisikletli katılıyor.Kale Grubu, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve GTP Turizm'in katkılarıyla düzenlenen festival için sabah saatlerinde feribotla Eceabat ilçesindeki start noktasına gelen sporcular, son hazırlıklarını tamamladı.Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş'ın katıldığı törende, başlangıç düdüğünün çalmasıyla Şehitlere Saygı etabı başladı.
Bu turda bisikletçiler, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan kahraman Mehmetçikler için 56 kilometre pedal çevirecek.Kilitbahir köyünden geçip Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Kavşağı, Bakı Terası, Yarbay Hasan Bey Şehitliği ve Şehitler Abidesi'ne ulaşacak sporcular dönüş güzergahında da aynı yolu kullanacak.Etabın tamamlanmasının ardından bisikletlilere Namazgah Tabyası önünde düzenlenecek törenle katılım madalyası ve belgeleri takdim edilecek.

Güzergah Saygı Duruşu Festival Bisiklet İstiklal 

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