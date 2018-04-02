Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ile elbise çıktı

-Genel ve detaylar

-Minesinin görüntüsü

-Okun görüntüsü

-Çevden görüntüler

-Bomba imha uzmanının Sinyal kesici jammerin yaklaşması

-Patlama anından görüntüler

-Elbiseler

-Genel ve detaylar

-Yapılan röportajlar



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te kaldırıma bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatılırken, çantadan Ayakkabı ile elbise çıkması vatandaşların rahat bir nefes almasına yol açtı. . Edinilen bilgiye göre,Suriye’deki olaylar nedeniyle istim üzerinde bulunan Kilis’te, saat 17.00 sıralarında Kemaliye İlkokulu ile Öksüz Mimarinin bulunduğu kaldırıma bırakılan çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Sinyal kesici jammerin de kullanıldığı şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Kontrollü patlatılan çantadan ayakkabı ile elbise çıkması nedeniyle vatandaşlar, rahat nefes aldı. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı yaklaşık Kemaliye İlkokulu ile Öksüz Mimarinin bulunduğu bölge 30 dakika boyunca şüpheli çanta nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çantadan ayakkabı ile elbise çıkması üzerine ise cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

