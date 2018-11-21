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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaldırımdaki mazgaldan pompalı tüfek çıktı - ADANA Video

Kaldırımdaki mazgaldan pompalı tüfek çıktı - ADANA Video

- Uygulamadan detaylar - Bulunan pompalı tüfekten detaylar - Şüphelinin gözaltına alınmasıKaldırımdaki mazgaldan pompalı tüfek çıktı - Adana 'da bir bara ait havalandırma mazgalında pompalı tüfek bulundu - Aramalar sırasında bir polisi elinden yaralayan şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde bir bara ait havalandırma mazgalından pompalı tüfek çıktı.İnönü Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan devriye ekipleri, kavga olacağı ihbarı üzerine yolu çift yönlü trafiğe kapatarak uygulama başlattı.Ekipler, şüphelendikleri araç ve kişileri inceleyerek çevrede arama yaptı.Bu sırada kaldırımda bir bara ait havalandırma mazgalında pompalı tüfek ele geçirildi.Uygulamada, kırdığı içki şişesinin parçasıyla bir polisi elinden yaralayan şüpheli gözaltına alınarak Beşocak Polis Merkezine götürüldü.

Polis Pompalı Tüfek İçki Şişesi 

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