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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaldırımda yürüyen kadının üstüne cam düştü - BİLECİK

Kaldırımda yürüyen kadının üstüne cam düştü - BİLECİK

- Olay anından güvenlik kamerası - Görgü tanığı Burak Aksu'nun olayı anlatması - Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar - Genel görüntüKaldırımda yürüyen kadının üstüne cam düştüBİLECİK (AA) - Bilecik 'te kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen kadın yaralandı.Alınan bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde 2 kızı ve torunu ile yürüyen Aynur Göksu'nun (54) üzerine 5 katlı bir binanın ikinci katında bulunan pencerenin cam kaplaması düştü.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan kadını Bilecik Devlet Hastanesine götürdü. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.Öte yandan cam kaplamanın kadının üzerine düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardım için kadının yanına koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası 

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