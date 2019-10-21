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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü

- Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü

olay yeri polis çalışma

( MALATYA ) MALATYA

Genç Kız Polis Hastane Polis Ekipleri 


- Malatya'da kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen 20 yaşındaki genç kız yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Çevre Yolu- Buhara Caddesi üzerinde kaldırımdan yürüyen 20 yaşındaki R.T.'in üzerine pencerenin cam kaplaması düştü.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan genç kızı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan R.T.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (HE-
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