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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaldırımda yürürken kafasına mermer parçası düşen şahıs hayatını kaybetti İzle

Kaldırımda yürürken kafasına mermer parçası düşen şahıs hayatını kaybetti İzle

Yerdeki mermer parçaları

Polis Hastane Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinin çalışması
-Mermerin düştüğü balkonun görüntüsü
-yerdeki kan izleri
-detaylar

( TRABZON - HD) TRABZON

- Trabzon’da kaldırımda yürürken kafasına mermer parçası düşen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Yıldırım (55) bugün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde kaldırımda yürürken bir binanın balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet etti. Olay sonrası ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (BK-ÖS-Y)
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