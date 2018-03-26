Kaldırımda yürürken kafasına mermer parçası düşen şahıs hayatını kaybetti İzle

-polis ekiplerinin çalışması

-Mermerin düştüğü balkonun görüntüsü

-yerdeki kan izleri

-detaylar



( TRABZON - HD) TRABZON



- Trabzon’da kaldırımda yürürken kafasına mermer parçası düşen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Yıldırım (55) bugün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde kaldırımda yürürken bir binanın balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet etti. Olay sonrası ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (BK-ÖS-Y)

