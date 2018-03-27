Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kaldırımda yürürken kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kaldırımda yürürken kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntü

Kabristan Teknik Direktör Cenaze Namazı Eski Futbolcu Rektör 

-Özkan Sümer'in görüntüsü
-Tabutunun görüntüsü
-detaylar
--arşiv-
-olay yerinden görüntü
-mermer parçasından görüntü
-mermerin düştüğü yerden detay görüntü
-fotoğraf

( TRABZON )- Tabutunun üzerine uzun yıllar kalesini koruduğu Hopaspor forması konuldu TRABZON

- Trabzon’da dün kaldırımda yürürken kafasına bir binanı 2. katının balkonundan mermer parçası düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar Yıldırım (55) dün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde kaldırımda yürürken bir binanın 2. kat balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet etti. Olay sonrası ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Yıldırım'ın Trabzon'daki İdman Ocağı kulübü başta olmak üzere Karadeniz takımları Hopaspor ve Fatsaspor'un yanı sıra Sivasspor ve Muşspor'da profesyonel kalecilik yaptığı öğrenildi. Futbolu bıraktıktan sonra 6 yıl Trabzonspor alt yapısında kaleci antrenörlüğü de yapan Yıldırım'ın ayrıca Giresunspor ve Adanaspor'da da kaleci antrönörlüğü yaptığı belirtilirken, cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında Mataracı Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Tabutunun üzerine uzun yıllar kalesini koruduğu Hopaspor takımının forması konurken, cenaze törenine Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Yöneticiler Ahmet Çubukçu ve Ali Rıza Egemen, eski başkanlardan Özkan Sümer, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile çok sayıda seveni katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Fevzi Tuncay'a Hapis Şoku!Fevzi Tuncay'a Hapis Şoku!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı