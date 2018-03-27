Kaldırımda yürürken kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

-Özkan Sümer'in görüntüsü

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-olay yerinden görüntü

-mermer parçasından görüntü

-mermerin düştüğü yerden detay görüntü

-fotoğraf



( TRABZON )- Tabutunun üzerine uzun yıllar kalesini koruduğu Hopaspor forması konuldu TRABZON



- Trabzon’da dün kaldırımda yürürken kafasına bir binanı 2. katının balkonundan mermer parçası düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar Yıldırım (55) dün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde kaldırımda yürürken bir binanın 2. kat balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet etti. Olay sonrası ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Yıldırım'ın Trabzon'daki İdman Ocağı kulübü başta olmak üzere Karadeniz takımları Hopaspor ve Fatsaspor'un yanı sıra Sivasspor ve Muşspor'da profesyonel kalecilik yaptığı öğrenildi. Futbolu bıraktıktan sonra 6 yıl Trabzonspor alt yapısında kaleci antrenörlüğü de yapan Yıldırım'ın ayrıca Giresunspor ve Adanaspor'da da kaleci antrönörlüğü yaptığı belirtilirken, cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında Mataracı Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Tabutunun üzerine uzun yıllar kalesini koruduğu Hopaspor takımının forması konurken, cenaze törenine Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Yöneticiler Ahmet Çubukçu ve Ali Rıza Egemen, eski başkanlardan Özkan Sümer, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile çok sayıda seveni katıldı.



