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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kaldırımda yürürken bulduğu 8 bin lirayı sahibine teslim etti

Kaldırımda yürürken bulduğu 8 bin lirayı sahibine teslim etti

Paranın teslim edilmesi

Helal 

-Yapılan açıklamalar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Salih Bozyiğit, kaldırımda yürürken bulduğu 8 bin lirayı sahibine teslim etti. Düşürdüğü paraya kavuşan Hüseyin Argün büyük mutluluk yaşadı. Seydikemer ilçe merkezinde yaşayan Salih Bozyiğit, yolda yürürken poşetin içinde 8 bin lira para buldu. Bulduğu parayı vakit kaybetmeden Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti. Parayı sayarak teslim alan Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürü Halil Ayat, belediye hoparlörlerinden paranın bulunduğunu ve sahibinin gelip alması için müracaat etmesi gerektiğini duyurdu. Belediye Anonsundan ilanı duyan Hüseyin Argün, belediyeye gelerek gün içerisinde 8 bin lira kaybettiğini ve bulunan paranın kendisinin parası olabileceğini söyledi.

Bulunan paranın Hüseyin Argün'e ait olduğunu belirleyen Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürü Halil Ayat, parayı sahibine teslim etti. Parasını sayarak teslim alan Argün, parayı bulan Bozyiğit'e 400 lira vererek, “Bu sana helaldir. İster ye ister bağışla bir yere” dedi.
Parayı bulan Salih Bozyiğit ise, “Para helalmiş. Helal para her zaman geri döner. Helalleşmek her zaman güzeldir. Allah kimseye haram para yedirmesin” diye konuştu.

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