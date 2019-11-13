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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaldırımda bekleyen bisikletli dehşeti yaşadı...Kazaya karışan otomobil bisikletliye böyle çarptı

Kaldırımda bekleyen bisikletli dehşeti yaşadı...Kazaya karışan otomobil bisikletliye böyle çarptı

-güvenlik kamerası-

Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Işık İhlali Alabalık Kaçış 

-kaza anı
--aktüel-
-kazanın ardından kaza yerinden detay
-kalabalıktan görüntü
-araçların görüntüsü
-detaylar

( ANTALYA )- Antalya’da ambulansa yol vermek isteyen otomobille çarpışıp savrulan otomobilin çarptığı bisikletli ölümden döndü- Bisiklet sürücüsüyle birlikte 5 kişinin yaralandığı kazada, iş yerinin önünde oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin arkasındaki ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada savrulan otomobil, kaldırımdaki bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralanırken, iş yeri önünde oturanlar büyük panik yaşadı.Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen ve arkasından gelen ambulansa yol vermek için ışık ihlali yaparak aniden yola çıkan Uğur T.'nin kullandığı 07 AEC 481 plakalı otomobil ile İbrahim Sözen Caddesi'nde seyir halinde olan İsmail Canbülüç’ün kullandığı 07 SKF 87 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 07 AEC 481 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen bisikletliye ve çelik dubalara çarparak durabildi. Kazada bisiklet sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde bulunan kafede oturan müşteriler ise panik içerisinde kaçıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
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