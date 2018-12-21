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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaldırıma park edilen araca çarpan görme engelli çocuk konuştu

Kaldırıma park edilen araca çarpan görme engelli çocuk konuştu

Çocuğun sınıfından detay

Sosyal Medya Engelli Çocuk Görme Engelli Egzersiz Kaldırımlar 

-Çocuk ve ailenin kaldırımda yürümesi
-Çocuğun gözlerinden detaylar
-Çocuğun ayaklarından ve değneğinden detaylar
-Sokakta ve kaldırımda yürümelerinden detay
-Sırasıyla engelli Murat, anne Emine ve baba Recai Yeniyıldız'dan röportaj.
-Farklı plan detaylar

( ORDU )- Görme engelli Murat Yeniyıldız: "Kaldırımlara araç bırakmasınlar, çarpıyorum"- Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler yağarken, aile sürücüleri daha dikkatli olmaları yönünde uyardı ORDU

- Ordu'nun Fatsa ilçesinde görme engelli olduğu için kaldırıma hatalı park eden aracı fark edemeyip ona çarpan 14 yaşındaki Murat Yeniyıldız, aynı duruma tekrar düşmemek için insanların araçlarını tekrar kaldırıma park etmemesi gerektiğini söyledi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 3 çocuklu ailenin en büyük evladı olan Murat Yeniyıldız, geçen günlerde kaydedilen görüntülerle gündeme geldi. Kaydedilen görüntülerde, engelli bir çocuğun hatalı park eden araca çarpması yer aldı. Sakarya Mahallesi Mağazalarbaşı mevkisinde yürüme egzersizi yaptığı esnada görme engelli ve yüzde 96 raporu bulunan 14 yaşındaki Murat Yeniyıldız, hissedilebilir zeminde (görme engelli yürüme yolu) elindeki bastonla ilerlemeye çalışırken kaldırıma hatalı park eden araca başını çarpıyor. Kaydedilen görüntülerde, başını sert bir şekilde hatalı park eden aracın camına vuran çocuk, önüne takılan engelin ne olduğunu anlamak için eliyle kontrol ediyor. “Yürüyemiyorum, çarpıyorum” Fatsa Sakarya Ortaokulu Özel Eğitim sınıfında eğitim gören 14 yaşındaki Murat Yeniyıldız, İHA muhabirlerine yaptığı açıklamada, yolda yürürken en çok kaldırıma hatalı park eden araçların engeline takıldığını söyledi.

Sürücülerin, kaldırımlara araçlarını park etmemeleri gerektiğini belirten görme engelli Murat Yeniyıldız, “Yürüyemiyorum, çarpıyorum. Araçlar kaldırımda olmadığı zaman sıkıntı yaşamıyorum” ifadelerini kullandı. Anne Emine Yeniyıldız da sürücülerin araçlarını kaldırımlara park etmemesi gerektiğini söyledi.

Benzer durumlarla sık sık karşılaştıklarını ifade eden anne Yeniyıldız, “Her zaman bunlar oluyor, ne desem boş. Görme engelliler her zaman bunu yaşıyor” şeklinde konuştu.
“O gün kendi kendine ilerlemeye çalışıyordu” Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı vatandaşlar olayı farklı boyuta çekerek, yaşananların numaradan ibaret olduğu şeklinde yorumlarda bulundu. Görüntülerin çekildiği gün yaşadıklarını da anlatan anne Yeniyıldız, şu şekilde konuştu: “O gün çizgi takibi yapıyorduk. O anda kendisi ileriye doğru gitmeye çalışıyordu. Önündekini de fark edemedi. Bastonu sallamadığı için aracı fark edemedi ve başını vurdu. Ben onu korumadığım zaman hem düşebiliyor, hem de önündeki engellere takılabiliyor.” Baba Recai Yeniyıldız ise araçların kaldırıma park edilmemesi gerektiğini aktardı. Böyle durumlar ile her gün karşılaştıklarını anlatan baba. Hemen her gün araçlara kafasını çarptığını, kaldırımlardaki engelli yollarının yeterli olduğunu, tek sıkıntının hatalı park edilen araçlar olduğunu ifade etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Türkiye’de büyük tepki toplarken, vatandaşlar kurallara uymayan sürücülerin cezalandırılmasını istiyor. (SK-SLH-
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