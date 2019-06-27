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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar İzle

Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar İzle

Olay yerinden görüntü

Parmak İzi Güvenlik Kamerası Kaldırım Taşı Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Kırılan cam ve tezgahtan görüntü
-Camı kıran kaldırım taşından görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde bir telefon ve internet satışı yapan iş yerine kaldırım taşı ile camı kırarak giren yüzleri maskeli 4 şahıs, 1 dakikada içerideki 80 bin TL’lik telefon ve tablet çalarak gözden kayboldu. Olay gece 04.00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan telefon ve internet satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 04.00 sıralarında Alemdar Caddesi üzerine gelen bir otomobilden inen 4 kişi, kaldırım taşı işle telefon satışı yapan iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Yüzleri maskeli olan 4 kişiden 3’ü içeri girerek stantlarda bulunan cep telefonu ve tabletleri kilitlerini kopararak yanlarında getirdikleri torbalara doldurdu. Yaklaşık 1 dakika içeride kalan 3 şahıs yaklaşık 80 bin TL değerinde 20 telefon ve tableti alarak hızla dışarı çıktı. Kendilerine gözcülük yapan dördüncü kişi ile geldikleri araca binen şüpheliler kaçarak gözden kayboldu. Sabah olduğunda iş yerine gelen görevlilerin durumu fark etmesi sonucu olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Olayı gerçekleştiren şahısların 4 kişi olduğunu belirleyen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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