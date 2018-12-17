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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaldırım taşı ile camı kırıp, 1 buçuk dakikada 80 bin TL'lik telefon ve tabletleri böyle çaldılar Haberi

Kaldırım taşı ile camı kırıp, 1 buçuk dakikada 80 bin TL'lik telefon ve tabletleri böyle çaldılar Haberi

- Hırsızlık anlarından görünütü

Kamera Güvenlik Kamerası Kaldırım Taşı Hırsız Polis Ekipleri 

-- Şahısların camı parçalamaları
-- İçeride malzemeleri toplayan şahıslardan görüntü
-- Polis ekiplerinin incelemeleri
-- Olay sonrası iş yerinden görüntü

( KOCAELİ )- Kaldırım taşı ile kırdıkları camı tekmeleyerek iş yerine girdiler- Hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde gece saatlerinde bir GSM bayisine giren 5 hırsız, 1.5 dakika içerisinde 80 bin TL değerindeki telefon ve tabletleri çalarak gözden kayboldular. Hırsızlık anları ise iş yeri kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay gece 04.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir GSM operatörü bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 04.00 sıralarında hafif ticari bir araçla GSM bayisi önüne gelen 5 kişi, kaldırım taşı ve tekmeleriyle iş yerinin camını parçalayarak içeri girdiler. 1 kişinin dışarda gözcülük yaptığı olayda içeri giren 4 kişi ise stantlarda duran telefon ve tabletleri hızla kopararak ellerindeki çuvala doldurdular. Tezgahlarda bulunan tüm telefon ve tabletleri alan hırsızlar 1.5 dakikada yaklaşık 80 bin TL değerinde ürün çalarak dışarı çıktı. Geldikleri araca binen 5 kişi, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı Hırsızlık anında iş yerinden gelen alarm sonrasında olay yerine gelen işletme sahibi, camların kırılmış ve telefonların da çalınmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde delil incelemesi yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 1.5 dakikada 80 bin TL'lik vurgun güvenlik kamerasına takıldı Öte yandan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, GSM bayisi önüne gelen yüzleri maskeli 5 kişi, ellerine aldıkları kaldırım taşını cama atarak kırıyor. Daha sonra kırılan camı tekmeleyen şahıslar, parçalanan alandan iş yerine giriyor. İçeride stantlarda bulunan telefon ve tabletleri 1.5 dakikada toplayan hırsızlar, geldikleri araçla olay yerinden kaçarak gözden kayboluyor. (GY
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