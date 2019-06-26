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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaldırım işgali yapan kafe ve çay ocaklarına denetim Haberi

Kaldırım işgali yapan kafe ve çay ocaklarına denetim Haberi

-Çay ocakları denetim görüntüsü

Hafta Sonu Kaldırım İşgali Para Cezası Ocaklar Zabıta 

--Çay oacaklarından detay

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan kafe ve çay ocaklarına denetim yaparak ceza kesti. Zonguldak Belediyesi kaldırım işgaline göz açtırmıyor. Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu ve ekipler sabah saatlerinde kaldırım işgali yapan çay ocakları ve cafelere denetimlerde bulundu. Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri ilk olarak kaldırım işgali yapan çay ocakların ve cafelerin resimlerini çekerek sonrada uyarılarda bulundu. İşgale devam eden esnaflara ise 320 TL para cezası kesti. Öte yandan Zonguldak Belediyesi zabıta ekiplerinin bu yaygın çalışması sonucunda bir çok kaldırım işgalden kurtuldu. Denetimlerin hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. (ECB-OA
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