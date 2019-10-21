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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un babaevine Türk bayrakları asıldı - ANKARA

Kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un babaevine Türk bayrakları asıldı - ANKARA

- Üreğil Mahallesi'ndeki baba ocağı - Mamak Belediyesince kurulan taziye çadırları - Şehidin baba ocağına Türk bayraklarının asılması - Şehit ailesinin taziyeleri kabul etmesi - Kuran - ı Kerim tilavetiKaldırıldığı hastanede şehit olan askerin babaevine Türk bayrakları asıldıANKARA (AA) - Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un Ankara 'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.Hatay'ın Hassa ilçesinde görevliyken Barış Pınarı Harekatı'na katılan 29 yaşındaki Coşkun, geçen hafta yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Coşkun'un şehadet haberi, Mamak ilçesi Üreğil Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.Bayraklarla donatılan şehidin ailesinin oturduğu sitenin bahçesine Mamak Belediyesince kurulan çadırda Kur'an - ı Kerim okundu, baba Halim Çoşkun ve yakınları taziyeleri kabul etti.Şehit Umut Coşkun'un ikiz kardeşinin de Barış Pınarı Harekatı'nda görev yaptığı öğrenildi.

Şehadet Şehit Hastane Baba Ocağı İkiz Kardeş 

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