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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kaldığı pansiyonda ölü bulundu Haberi

Kaldığı pansiyonda ölü bulundu Haberi

OLAY YERI INCELEME EKIPLERI

-SAVCININ GELISI CESEDIN TABUTA KONULUP CENAZE ARACINA YUKLENMESI
-FOTOĞRAF

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta bir kişi kaldığı pansiyonda ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Konukçu Sokak’taki kaldığı pansiyonun 2. katında bulunan Sadık Aşık(62), henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Sadık Aşık’ın cansız bedeni savcının incelemesi sonrasında belediye ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aşık’ın kesin ölüm sebebi otopsi sonrasında belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (OSM-SLH-
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