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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kalbine yenik düşen lise öğrencisi gözyaşları arasında defnedildi

Kalbine yenik düşen lise öğrencisi gözyaşları arasında defnedildi

Adli tıp kurumu önü detay

İlk Müdahale Lise Öğrencisi Kalp Krizi Lise Öğrenci Gözyaşı 

-Bekleyen aileler detay
-Cenazenin alınması detay
-Cenazenin arabaya konulması detay
-Ölen gencin fotoğrafları

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da serinlemek için girdiği Dim Çayı’nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Uçak Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Emre Uslu’nun cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinde arkadaşları ve abisi ile Aksu ilçesinden Alanya’da bulunan Dim Çayı’na gezmeye giden 16 yaşındaki Emre Uslu, yemek yedikten sonra arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için çaya girdi. Çay içerisinde Uslu’nun kalp krizi geçirdiğini gören arkadaşları hemen dışarı çıkardı. Arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Uslu için 112 ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde Uslu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uslu’nun cenazesi kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken ölümü okulunu ve arkadaşlarını yasa boğdu. Gözyaşları arasında defnedildi Uslu’nun cenazesi, işlemlerin ardından morgdan alınarak ailesinin yaşadığı Aksu Solak Mahallesi’ne götürüldü. Burada yüzlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlanan Uslu için okul arkadaşları ve ailesi gözyaşı döktü. 10’uncu sınıf öğrencisi Uslu’nun derslerinde başarılı olduğu ve okulda çok sevildiği öğrenildi.
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