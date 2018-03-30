Kalbinden bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

-Acil servi

-Ölen Adnan Dağ'ın fotoğrafları

-Katil zanlısı Mehmet Emin K. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Dağ (36) ile Mehmet Emin K. (25), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Emin K., üzerinde bulunan bıçakla Adnan Dağ’ı göğüs kısmından bıçakladı. Kalbine isabet eden bıçakla ağır yaralanan Dağ, hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Dağ, doktorların tüm çabalarına karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Mehmet Emin K., polisin başarılı çalışması sonucu kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Mehmet Emin K., bıçaklayarak öldürdüğü Adnan Dağ’ın bulunduğu hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

