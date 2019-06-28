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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
'Kalbin İmparatoru' son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL Haberi

'Kalbin İmparatoru' son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL Haberi

"Kalbin İmparatoru" son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL - Op. Dr. Kemal Bayazıt'ın cenaze namazından görüntüler - Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Türkiye'de ilk kalp naklini gerçekleştiren Opr. Dr. Kemal Bayazıt'ın cenazesi, İstanbul 'da toprağa verildiİSTANBUL (AA) - Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 89 yaşında vefat eden Türkiye'de ilk kalp naklini gerçekleştiren Opr. Dr. Kemal Bayazıt, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.Türk tıbbının duayen isimlerinden Op. Dr. Kemal Bayazıt için sabah saatlerinde İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde, ardından da kuruluşunda görev aldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
Daha sonra Bayazıt için Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.Törene, Bayazıt'ın eşi Müşerref, kızları Emel ve Itır Bayazıt'ın yanı sıra yakınları, çalışma arkadaşları, öğrencileri, hekimlerle sevenleri katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Bayazıt'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze Cenaze Namazı Öğrenciler 

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