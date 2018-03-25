Kalbi dışında doğan oğlak hayata tutunamadı

-Veteriner Hekim Akif Kızal’ın kalbi incelemesi, ameliyat için hazırlık yapması

-Kalbin atması

-Doğum yapan anne keçi

-Veteriner hekimin kalbin çevresindeki kılları kesmesi

-Keçinin sahibi Selçuk Büyükarslan ile röportaj



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir keçi kalbi dışarıda oğlak dünyaya getirdi. Veteriner hekimin müdahale ettiği oğlak hayata tutunamadı. Kadirli’de yıllardır küçük baş hayvan besiciliği yapan Selçuk Büyükarslan’ın keçilerinden biri kalbi dışarıda yavru dünyaya getirdi. Yavruya müdahale eden veteriner hekim Akif Kızal, meslek hayatında ilk defa karşılaştığı bir durum olduğunu belirterek, "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Oğlağın ameliyatını yaptık ameliyat yaptığımız sırada göğüs kafesinin içerisinde farklı bir damar sistemi geliştiğini ve ondan dolayı da müdahale edilmesinin imkansız olduğunu gördük ve bundan dolayı da ölümle sonuçlandı” dedi.

Keçinin sahibi Selçuk Büyükarslan ise yıllardır hayvan besiciliği yaptığını ilk defa böyle bir vakayla karşılaştığını ifade ederek, "Hayvanlarımdan bir tanesinin oğlağı kalbi dışında doğdu. Bu nedenle veterineri aradık ve müdahale yapıldı. Hayvanımızın yaşaması mümkün olmadı" diye konuştu.



