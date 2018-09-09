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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Kalaşnikolu soyguncu tutuklandı

Kalaşnikolu soyguncu tutuklandı

arşiv görüntüler

( BURSA ) - BURSA

Soygun Girişimi Gelin Arabası Kuyumcu Dükkanı Kiralık Otomobil Kalaşnikof 


- Bursa’da gelin arabası gibi süslediği kiralık otomobille kalaşnikofla kuyumcu soymaya çalışan M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanı önünde cumartesi günü saat 16.50 sıralarında meydana gelen Kalaşnikoflu, gelin arabalı soygun girişiminin zanlısı hakim karşısına çıktı. İlk ifadesinde soygunu kabul etmeyen zanlının mahkemede de bu iddiasında ısrarcı olduğu öğrenildi. Soygun girişiminde bulunduğu silahı nereden temin ettiğini de söylemeyen M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DE-
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