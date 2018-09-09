Kalaşnikolu soyguncu tutuklandı



- Bursa’da gelin arabası gibi süslediği kiralık otomobille kalaşnikofla kuyumcu soymaya çalışan M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanı önünde cumartesi günü saat 16.50 sıralarında meydana gelen Kalaşnikoflu, gelin arabalı soygun girişiminin zanlısı hakim karşısına çıktı. İlk ifadesinde soygunu kabul etmeyen zanlının mahkemede de bu iddiasında ısrarcı olduğu öğrenildi. Soygun girişiminde bulunduğu silahı nereden temin ettiğini de söylemeyen M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DE-

