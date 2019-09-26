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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kalamış Parkı'nda caz sesleri İzle

Kalamış Parkı'nda caz sesleri İzle

caz konseri

Caz Festivali Orkestra Şefi Festival 

-vatandaşlar
-sanatçılar
-röportajlar
-Şefin merhaba demesi

( İSTANBUL )- Uluslararası Kadıköy Festivali KADFEST ile Kadıköy'de caz sesleri İSTANBUL

- KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen Caz Günleri başladı.
Festivalin açılış gününde şef Christof Griese yönetimindeki Berlin Caz Bestecileri Orkestrası Jay Jay Be Ce konseri ile Kalamış Parkı’nda muhteşem bir gece gerçekleştirildi.
Orkestra şefi Christof Griese, Türkçe "Merhaba" diyerek açılışa katılan vatandaşları selamlarken, izleyiciler Kalamış Parkı'nda caz ezgileri ile doyumsuz bir gece yaşadı. Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivalinin üçüncü etabı olan Caz Günleri dün akşam Kalamış Parkı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle başladı.
Festivalin açılış gününde şef Christof Griese yönetimindeki Berlin Caz Bestecileri Orkestrası Jay Jay Be Ce konseri ile saat 20.30’da Kalamış Parkı’nda muhteşem bir konser verdi. Konserin açılışında orkestra şefi Christof Griese vatandaşları , Türkçe "Merhaba" diyerek selamladı. Kalamış Parkı’ndaki caz festivaline binlerce Kadıköylü katıldı.
Vatandaşlar, Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ederek konserin güzel geçtiğini dile getirdiler. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy’e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, Eylül ayı programını Caz olarak belirledi. Temmuz ayında “Yıldızlar Altında Sinema” ile başlayan, Ağustos ayında “Çizgi ve Sahaf Günleri” ile devam eden program Eylül ayında “Caz Günleri” ile 2019 sezonunun kapanışını gerçekleştirecek. Konserler, sergi, paneller ve film gösterimleriyle dolu bir programla meraklılarıyla buluşacak festival Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Fenerbahçe Parkı ve Kalamış Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle 28 Eylül’e kadar sürecek.
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