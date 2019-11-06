Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kala Patthar zirvesinde saz çalıp türkü söyleyen Anıl Ünlü: 'Guinness rekorlar kitabına da başvurumu gerçekleştirdim, cevap bekliyorum'

Kala Patthar zirvesinde saz çalıp türkü söyleyen Anıl Ünlü: 'Guinness rekorlar kitabına da başvurumu gerçekleştirdim, cevap bekliyorum'

Anıl Ünlü'nün konuşması

Rekor Sosyal Paylaşım Sitesi Gesi Sosyal Paylaşım İnter 

-Drone görüntüsü
-Detaylar

( KARAMAN ) Kala Patthar zirvesinde saz çalıp türkü söyleyen Anıl Ünlü: "Guinness rekorlar kitabına da başvurumu gerçekleştirdim, cevap bekliyorum" KARAMAN

- Karamanlı genç Anıl Ünlü, Nepal’in Everest bölgesinde bulunan 5 bin 643 metredeki Kala Patthar zirvesinde saz çalıp türkü söyledi.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde doğan ve 18 yıl burada yaşadıktan sonra Ankara’ya üniversite eğitimi için giden Anıl Ünlü, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra dünyayı gezmeye başladı.
5 yıldır dünyayı dolaşan gezgin Karamanlı genç, 3 yıldır gittiği her yere sazını da yanında götürüyor. Anıl Ünlü, son gezisinde dünyanın en yüksek dağı unvanına sahip olan Nepal’in Everest bölgesine gitti. Türk genç burada bulunan 5 bin 643 metredeki Kala Patthar zirvesinde yanında getirdiği sazı ile sözleri Pir Sultan Abdal’a ait olan "Ey benim divane gönlüm" adlı türküyü hem çaldı hem söyledi.

"Guinness’e başvuruda bulundu" Dünyada en yüksek irtifada saz çalıp türkü söylemiş insan olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday olduğu belirten Anıl Ünlü, videosunu sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Anıl Ünlü, videosunun açıklamasında, "Merhaba, ben Anıl Ünlü. 5 yıldır dünyayı dolaşan bir gezginim. Son 3 yıldır da gittiğim yerlere sazımı da taşıyorum. Gittiğim yerlerin kültürlerini, yemeklerini ve müziklerini tanırken onlara biraz da bizim kültürümüzü tanıtıyorum. Bu zamana kadar müziğimizle ilgili aldığım tepkiler, sazımı sürekli yanımda taşıma yöneltti beni. 2019’un Eylül ayında başladığımız Everest Ana Kampı yürüyüşümüzde de yanımdan ayırmadım ve Everest manzarasının en güzel göründüğü yerlerden birisi olan Kala Patthar zirvesinde sazımla, sözleri Pir Sultan Abdal’a ait olan, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’ndan dinleyerek hayran kaldığım "Ey benim divane gönlüm" türküsünü seslendirdim. İnternette araştırdığım bilgilerin ışığında, bu türküyle dünyada en yüksek irtifada saz çalıp türkü söylemiş insan oldum. Guinness rekorlar kitabına da başvurumu gerçekleştirdim, cevap bekliyorum" ifadelerine yer verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Facebook'un Güldüren Paylaşımları!Facebook'un Güldüren Paylaşımları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı