- Kahvehaneye silahlı saldırı kamerada İzle

-Aktüel görüntüler

-Röp

-Olayın arşiv görüntüleri



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu'nda kahvehaneye yönelik silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kahvehaneye ateş açan zanlılar, olay yerinden koşarak kaçıyor. Edinilen bilgilere göre olay akşam 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli iki kişi, sokak içerisindeki bulunan bir kahvehaneye ateş açtı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Olayı soruşturan polis, 17 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Mahallede yaşayan bir vatandaş, "İki kişi yüzü maskeli girmişler ateş etmişler. 6 kişi yaralı var. Yaralıların durumu iyi. Burası üçüncü kez tarandı. Daha önce kapalıyken taranmış, şimdi kahvede insanlar varken bu olay yaşandı" ifadelerini kullandı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kahvehanenin bulunduğu sokağa gelen zanlılar yüzlerine maske takarak harekete geçiyor. Kahvehaneye ateş açan zanlılar, koşarak olay yerinden kaçıyor. (DCC-ÖFA

