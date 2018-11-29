Kahvehanelerin önünde kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı

-yaralının görüntüsü

-ambulansa bindirilmesi



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 kişi silahla ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Ilıca Caddesi kahvehaneler bölgesinde meydana gelen olayda, Ahmet K. isimli vatandaş ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 yerinden silahla ağır yaralanan Ahmet K., 112 sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kimliği tespit edilen ve aracı olay yerinde bulunan zanlının yakalanması için geniş çaplı tahkikat başlattı.

