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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kahvehanedeki cinayet - EDİRNE Haberi

Kahvehanedeki cinayet - EDİRNE Haberi

- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilişleri Edirne kahvehanedeki cinayet - Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildiEDİRNE (AA) - Edirne 'de dün bir kişinin kahvehanede av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, olaya ilişkin gözaltına alınan S.Ö. ve kardeşi E.Ö. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.Karaağaç Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kahvehanede, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen S.Ö. (60) ile Gültekin Aydoğdu arasında tartışma çıkmış, S.Ö. yanında getirdiği av tüfeğiyle Aydoğdu'ya ateş açmıştı. Aydoğdu hayatını kaybederken, polis S.Ö. ve kardeşi E.Ö'yü gözaltına almıştı.

Polis Kahvehane Cinayet Trol 

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