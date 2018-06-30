Kahvehane tarayanlara nefes kesen operasyon... 13 kişi yakalandı

-Polisin zanlıları gözaltına alması

-Yere yatarıp kelepçelemesi

-Zanlıların adli tıpa getirilmesi

-Adli tıptan çıkartılması

-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü



( ADANA ) ADANA



- Adana'da pompalı tüfek ve tabancalarla taranan kahvehane önünde polis inceleme yaparken ateş açtığı ileri sürülen 13 kişi nefes kesen operasyon sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 26 Haziran Salı günü merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir otomobil satışı yüzünden aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grubun arasında anlaşmazlık çıktı.13 zanlı hasımlarının iş yerine gelerek silahlarla ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı. Bu arada polis kısa sürede olay yerine geldi. Polis inceleme yaparken zanlılar ateş açtı. Bu olay yaşandıktan sonra Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız zanlıların kısa sürede yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği polislerine özel ekip kurulması talimatını verdi. Talimat üzerine oluşturulan özel ekip zanlıları yakalamak için harekete geçti. Olaydan kısa bir süre sonra silahlı saldırganlar yakalandı. Nefes kesen operasyonda polis eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yaptı. Evlerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 zanlı emniyetteki sorgulamalarının ardından yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolüne getirildi.

İşlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan D, Kenan A, Servet E. ve Şerefettin E. tutuklandı. Diğre şüpheliler Ersin B, Hüseyin A, Bahattin E, Erhan Ç, Fırat F, Ömer Y, Mehmet A, Ledan B, Taner T isimli şahıslar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

