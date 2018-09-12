Kahvehane önünde oturan vatandaşlar ezilmekten son anda böyle kurtuldu

--kaza yerinden detay

--alkollü kadın sürücünün polis tarafından götürülmesi



( ANTALYA )- Alkollü sürücünün kullandığı araç park halindeki araca çarparak durabildi- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kahvehane önünde oturan vatandaşlar kontrolden çıkan araç tarafından ezilmekten park halindeki başka bir araç sayesinde kurtuldu. Alkollü sürücünün kullandığı araç başka bir araca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun mahallesi istikametinden gelmekte olan H.Ö. isimli kadının kullandığı 07 L 9030 plakalı otomobil, Sorgun bulvarı kavşağında A.A.’nın kullandığı 07 J 2091 plakalı şehir içi minibüsünü sollamak isterken refüjdeki bordür taşına ve minibüsün sol çamurluğuna çarptı. Aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobil, hızını alamayarak yolun sağında park halindeki 07 LFN 17 plakalı otomobile çarptıktan sonra durabildi. Yol kenarındaki kahvehanenin önünde oturan vatandaşlar, park halindeki otomobil sayesinde büyük tehlike atlatırken, şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobilin kadın sürücüsünün 1.99 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobilden çıktıktan sonra uzun süre tepkisiz bir şekilde oturan sürücü olay yerine çağrılan polis ekibi tarafından polis merkezine götürüldü. (ak)

