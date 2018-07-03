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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kahvedeki palalı dehşetin zanlıları yakalandı

Kahvedeki palalı dehşetin zanlıları yakalandı

Zanlıların adliyeye sevki

Polis Akalan Barla Kıraathane Polis Ekipleri 

--Arşiv Görüntü-
-olay anından görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dün akşam saatlerinde palayla kahvedeki vatandaşlara saldırarak 3 kişiyi yaralayan zanlılar yakalandı. Olay dün akşam saatlerinde Osmangazi'ye bağlı İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kıraathaneyi basan bir grup Suriyeli ile U.G, E.K, A.Ç, G.U, İ.G, A.D, M.Y.H, A.A. ve F.F. arasında kavga çıktı. Kavga giderek büyüdü. Suriyeliler 3 kişiyi palayla yaraladı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi. 3 kişiyi yaralayan zanlılar olay yerinden kaçarken, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şahısların kimlik bilgilerine ulaşıldı. Olayın failleri oldukları tespit edilen firari S.B, E.W. ve W.A. yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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