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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kahve severler festivalde bir araya geldi

Kahve severler festivalde bir araya geldi

-Erdoğdu'nun konuşmalarından

Ali İl Yarış Şampiyon Festival Nitelik 

--Türk kahvesi yapımı
--Küçük'ün konuşmasından
--Toprak'ın konuşmasından
--Genel ve detay

( ANKARA )- Altın tozlu çay büyük ilgi gördü ANKARA

- Kahve severler, Ankara’da düzenlenen “Ankara Coffee Festivali”nde bir araya geldi. Ankara’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Ankara Coffee Festivali” kahve severler tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen 93 markanın bulunduğu festivalde, çeşitli kahvelerin yanı sıra kahve için gerekli ekipmanlar da yer aldı. Festivalde farklı tatları deneme imkanı bulan Ankaralılar, festival alanında yapılan konserler ve küçük yarışmalarla da keyifli vakit geçirdi. Kahve şampiyonundan nitelikli Türk kahvesinin sırları 2014, 2017, 2018 ve 2019 Türkiye Cezve ve İbrik Şampiyonu aynı zamanda Türk kahvesi Dünya 3’üncülüğü olan Koray Erdoğdu, nitelikli Türk kahvesi demlemenin yöntemlerini anlattı. Türk kahvesinin pişirilmediğini, demlendiğini söyleyen Erdoğdu, “Bu en çok doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. İkincisi ise soğuk suyla demlenmesi gerektiği fakat ince öğütüldüğü için kısa sürede demlenmesi gerektiği için sıcak suyla demlenmesi gerekir. Suyun parmağınızın dayanabileceği kadar sıcaklıkta olması gerekiyor” dedi.
Lezzetinden ve kokusundan dolayı Etiyopya kahvesi tercih ettiğini belirten Erdoğdu, cezveye kahveyi ve suyu ilave ettikten sonra ahşap kaşık kullanarak iyice karıştırılması gerektiğini aktardı. Nitelikli kahveyi orta dereceli ateşte 1 dakika 45 saniye ile 2 dakika arasında demlemek gerektiğini vurgulayan Erdoğdu, “Çok kaynamamdan hafif köpüğü vermeden ocaktan alıyorum hemen içmemek gerekiyor. Fincana koyduktan sonra 1 ile 2 dakika beklemek gerekiyor. Hemen içerseniz, damağınız yandığı için tat alamayacaksınız. Fincan yapısı da alt tabanı geniş olması gerekiyor. Telveyi dibe topladığı için daha keyifli bir içim sağlıyor” diye konuştu.
Altın tozlu çay büyük ilgi gördü Stantlar arasında yer alan, siyah çay ve şeftali ile harmanlanmış altın tozlu çay, festivale gelenlerden büyük ilgi gördü. Markanın Kurumsal Satış Sorumlusu Seda Küçük, çayın çok beğenildiğine dikkat çekerek, “Çayın, siyah çaydan farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve farklı kültürler denetmeyi seviyoruz. Geleneksel tatları, yeni jenerasyona farklı şekilde sunmayı çok seviyoruz” dedi.
Fatih Sultan Mehmet’in kahvesi Festivale Ayvalık Cunda Adasından gelen Ferit Toprak, taşta 10 saat boyunca döverek, 10 kilo dibek kahvesi elde ettiklerini söyledi.

Dibek kahvesinin köklerinin 1450 yılına dayandığını belirten Toprak, “Osmanlı’dan gelen bir gelenek. Fatih Sultan Mehmet bu kahveden her gün 20 büyük bardak içermiş” ifadesini kullandı. (ND-BC -
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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