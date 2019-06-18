Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kahve içerken bıçaklandı

Kahve içerken bıçaklandı

olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Güven Timleri Çay Ocağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralı şahıstan görüntü
-sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-fotoğraflar

( BURSA -ÖZEL)- Kahve içen adamı bıçaklayıp kaçtı BURSA

- Bursa'da kıraathanede kahve içen bir adam aralarında husumet olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan adam hastaneye kaldırılırken kaçmaya çalışan şüpheli ise güven timleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bir kahvehane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ş. isimli şahıs bir çay ocağının önünde arkadaşı ile birlikte kahve içen Ali Y. isimli adamın yanına geldi. Önce bir süre tartışan şahıslardan Murat Ş. yanındaki bıçakla Ali Y’yi karnından bıçakladı. Ali Y. kanlar içinde yerde kalırken şüpheli Murat Ş. ise elindeki bıçakla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Y’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme yaparken şüpheli Murat Ş. olay esnasında kullandığı bıçakla beraber kaçamadan bölgedeki güven timleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Murat Ş.’nin sorgusu devam ederken Ali Y. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı