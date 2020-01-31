Kahvaltı tartışmasına restoranlar da dâhil oldu İzle

-Ayten Usta Gurme İşletme Yetkilisi Hayati Çetin ile röp.

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( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Dr. Öz’e Eskişehir’den kahvaltı göndermesi- Ayten Usta Gurme İşletme Yetkilisi Hayati Çetin:- “Kahvaltıyı yasaklamak, kahvaltıyı kaldırmak gibi söylemleri toplumun değerlendirmesine açıyoruz” ESKİŞEHİR



- Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ün, Türk kültüründe geleneksel haline gelen kahvaltının gereksiz olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söylemesi üzerine tartışmaya restoranlar da katıldı.

Eskişehir’de Ayten Usta Gurme İşletme Yetkilisi Hayati Çetin, Kuran-ı Kerim’de geçen ve kahvaltıda kullanılan ürünlere de değinerek, “Bunu dini açıdan değerlendirecek olursak, Kuran-ı Kerim’de nimetlerle ilgili olarak süt, bal ve zeytinle ilgili güzel ifadeler var. Yani bu bahsedilen ürünlerin hepsi kahvaltı ürünleridir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, bir çok uzman ve diyetisyen tarafından günün en önemli öğünü olarak gösterilen kahvaltı hakkında yaptığı açıklamayla tepki çekmişti. Dr. Öz’ün, “Kahvaltı yapmak gereksiz, yasaklanmalı. Bu bir reklam aldatmacası” söylemine restoranlar da dâhil oldu. “Kahvaltıyı yasaklamak, kahvaltıyı kaldırmak gibi söylemleri toplumun değerlendirmesine açıyoruz” Eskişehir’de de, Ayten Usta Gurme restoran işletme yetkilisi Hayati Çetin, kahvaltıyı yasaklamak, kaldırmak gibi söylemleri toplumun değerlendirmesine açtıklarını belirterek, “Öncelikle doktor Mehmet Öz çok değerli bir bilim adamı kendisini kutluyoruz, gururumuz. İyi bir cerrah, gerçekten başarılı bir insan, biz kendisini de takip etmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisi bir değerlendirmede bulunmuş. Bu kahvaltının taraftarları olanlar da bir takım karşı tezlerle beslenme uzmanlarımız özellikle açıklamalar yapıyorlar. Biz kahvaltısı ön planda olan bir işletmeyiz. Biz şunu söyleyebiliriz; ünlü şairimiz Cemal Süreya’nın şiiri var diyor ki, “Yemek yemek üstüne ne söylenebilir, ne düşünürsünüz bilemem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı” diyor. Yani günümüz insanı artık bu faza geçti. Yani günümüz insanın bu kadar hayatının içinden olan kahvaltıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kahvaltıyı yasaklamak, kahvaltıyı kaldırmak gibi söylemler ne kadar doğrudur bunu toplumun değerlendirmesine açıyoruz” ifadelerini kullandı. "Kur'an-ı Kerim’de nimetlerle ilgili olarak süt, bal ve zeytinle ilgili güzel ifadeler var" Çetin, Kuran-ı Kerim’de geçen ve kahvaltıda kullanılan ürünlere de değinerek, “Bunu dini açıdan değerlendirecek olursak, Kuran-ı Kerim’de nimetlerle ilgili olarak süt, bal ve zeytinle ilgili güzel ifadeler var. Yani bu bahsedilen ürünlerin hepsi kahvaltı ürünleridir. Bunlara dikkat çekiyoruz. Yani bunları cevap verme anlamında değil ancak bunlara dikkat çekmek, kamuoyunun da bilgisine sunma gayesindeyiz. Ancak şunu da ilave edeyim; bu yemek yeme işi sağlıkla direk ilgilidir. Bize de bu konuda en güzel örneği Peygamber Efendimiz (S.A.V.) vermiş. Bize; “Yemeği az yiyiniz. Midenizin üçte birini boş bırakınız, üçte birini su ile doldurunuz, üçte birini yemek ile doldurunuz” diyor. Yani beslenmeden tıka basa bir yemekten, tıka basa bir kahvaltıdan bahsedilmiyor. Biz de bu amaçla yine Ayten Usta olarak kahvaltımız sınırsız. İnsanların gözünün, gönlünün doymasını talep ediyoruz, ama bunun yanında insanlara, size azar azar getiriyoruz, israf olmasın diye. İşte israf olmasın, küçük küçük getirelim hatta yiyemediklerinizi de gurme kutularıyla evinize götürebilirsiniz. Hayvanlara verebilirsiniz. Masadaki kalanlar da atılmasın, değerlendirilsin istiyoruz. Biz kahvaltı olayına böyle yaklaşıyoruz” dedi.





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