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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kahta’da binlerce genç şehit ve gaziler için yürüdü

Kahta’da binlerce genç şehit ve gaziler için yürüdü

mitingden detay

Şehit Yakınları Başsağlığı Beraberlik Geçmiş Olsun Basın Açıklaması 

-slogan atmaları
-röportajlar
-açıklamalar

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta İlçesinde binlerce genç, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit ve gazi olan askerler için Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı. Kahta Diyarbakır Karayolu Kavşağı'nda toplanan gençler, ellerindeki Türk Bayrağı ile Kahta 100. Yıl Parkı'na doğru yürüdü. Yürüyüş esnasında ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganlarıyla yürüyen gençlere vatandaşlarda destek verdi. Kahta 100. Yıl parkında toplanan gençler, burada şehit yakınlarına başsağlığı dilerken yaralanan askerler için ise geçmiş olsun dileğinde bulundu. Burada bulunan gençlere basın açıklamasını gençlerden Harun Saray(16) okudu. Harun Saray basın açıklamasında Türkiye'nin menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğunu belirterek düşmana korku, dosta ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Program, şehitler için okunan dualar ile sona erdi.
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