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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraşlı gençlerden Senegal'deki Köle Adası'na ziyaret - DAKAR

Kahramanmaraşlı gençlerden Senegal'deki Köle Adası'na ziyaret - DAKAR

- Gençlerden oluşan kafileden detay - Kafilenin 28 köle evinden biri olan ve müzeye dönüştürülen binayı gezmesiKahramanmaraşlı gençlerden Senegal 'deki Köle Adası'na ziyaretDAKAR (AA) - Kahramanmaraşlı 20 genç, Senegal 'in başkenti Dakar yakınındaki Köle Adası'nı (Goree) ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şubat ayında AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde gençlerin Senegal ’deki Köle Adası'nı ziyaretlerinin önemine ilişkin sözlerinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerden oluşan kafileyi, her köşesinde köle ticaretinin izlerini taşıyan adaya gönderdi.Uzun süre Fransız sömürgesinde kalan adayı ziyaret eden gençler, 28 köle evinden biri olan ve müzeye dönüştürülen binayı gezdi.Müze yetkililerinden adanın sömürge tarihi hakkında bilgi alan gençler, ada sakinlerinin Türkiye'den restorasyonunu talep ettikleri tek camileri Goree Camisi'ne de ziyarette bulundu.Adanın en yüksek tepesindeki özgürlük anıtına da giden gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanımız, siz işaret ettiniz, biz geldik", "İşte Goree Adası, işte Kahramanmaraş gençliği" diye bağırdı. - "Gore Camisi, adada İslamiyet'in temsil noktası konumunda"Belediyenin gezi organizasyonu sorumlusu Harun Dedeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin çok verimli geçtiğini ve belli periyotlarla başka grupları da adaya getirmeyi planladıklarını söyledi.

Dedeoğlu, adadaki tek caminin önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Gore Camisi, adada İslamiyet'in temsil noktası konumunda. Ada halkının caminin restorasyonu konusundaki istekleri için elimizden geleni yapacağız inşallah." şeklinde konuştu.
- "Batı'nın gerçek yüzünü gördük"Kafiledekilerden Ali Çam da adada gördüklerinin kendisini çok etkilediğini ve üzdüğünü söyledi.

Çam, "Bize medeniyet dersi vermeye çalışan Batı'nın gerçek yüzünü bu topraklarda en iyi şekilde gördük." ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Cuma Ali Kıyık da Senegal lilerin çok sıcakkanlı olduklarını ve kendilerini çok güzel karşıladıklarını dile getirdi.

Restorasyon Özgürlük Özgürlük Anıtı İslamiyet Biz Geldik 

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