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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş'taki trafik kazası MOBESE kamerasında

Kahramanmaraş'taki trafik kazası MOBESE kamerasında

- - Tırın kırmızı ışıkta geçmesi - Kızılay aracının yeşil ışık yanmasıyla hareket etmesi - Kızılay aracına tırın çarpması - Kızılay aracının savrulması detayıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta dün meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, MOBESE kamerasına yansıdı.Serkan Sancar'ın kullandığı 73 SA 394 plakalı tır, dün Güney Çevre Yolu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçtiği sırada, Okan Erdoğan'ın kullandığı Türk Kızılay'a ait olduğu öğrenilen 06 FL 5268 plakalı otomobile çarpmıştı.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erdoğan ile otomobildeki Gökhan Fırat, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldıkları Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.Tırın Türk Kızılay aracına çarpma anı, bölgede bulunan MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Acil Servis Çarpma Anı Trafik Kazası Kırmızı Işık 112 Acil Servis 

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