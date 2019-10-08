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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırılar

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırılar

- Elbistan ve Göksun'daki silahlı saldırılar - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde gerçekleştirilen, 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırılar nedeniyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, dün Elbistan ilçesinde bir araçtan yapılan silahlı saldırıda Şener Barut'un hayatını kaybetmesinin ardından Göksun ilçesinde de bir ticari araca yapılan, Caner ve Akın Barut ile ticari taksi sürücüsü Güngör Köleli'nin yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrasında güvenlik güçleri, kaçan A.K, T.K. İ.K, G.K ve B.K'yi yakaladı.Akraba olan zanlılar, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - "Kan davası" şüphesiElbistan ilçesinde, dün bir araçtan yapılan silahlı saldırıda Şener Barut hayatını kaybetmiş, daha sonra Göksun ilçesinde bir ticari taksiye yapılan ikinci saldırıda ise Caner ve Akın Barut ve ticari taksi sürücüsü Güngör Köleli yaralanmıştı.Olayda hayatını kaybeden Şener ile yaralanan Caner ve Akın Barut'un, 23 Temmuz 2019'da Göksun ilçesi Keklikoluk Mahalle Muhtarı Hasan Kandil'i öldürdüğü gerekçesiyle Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Öner Barut'u ziyaretten döndüğü, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen zanlıların ise öldürülen muhtar Hasan Kandil'in akrabaları oldukları ileri sürülmüştü.

Polis Aracı Ticari Taksi Adli Kontrol Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı 

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