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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

adli tıptan detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Adli Tıp Cenaze 


- Kahramanmaraş'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Gezer (30) idaresindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, kavşakta bekleyen Mursel Kaçmaz (42) yönetimindeki 21 KC 847 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mehmet Gezer olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Ali Gezer (3), Şadiye Gezer (29), Çiğdem Gezer (24), Sena Gezer (1), Azra Gezer (3), Afitap Bilir (32) ve Mehmet Şirin (23) ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Gezer’in eşi Şadiye Gezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şadiye Gezer’in cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, kazada ölen Mehmet ve Şadiye Gezer’in cenazelerinin Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.
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