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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta yüzme bilmeyen kalmayacak

Kahramanmaraş’ta yüzme bilmeyen kalmayacak

Yüzme havuzu genel

Yüzme Kullar Öğrenciler Beden Eğitimi 

-Yüzmeye çalışanlar
-Eğitmenlerin talimatları
-Eğitmen Orhan Karakız röp
-Zehra tuzcu ve iki öğrenci röp.

( KAHRAMANMARAŞ )- Projeyle yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor KAHRAMANMARAŞ

- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Yüzme bilmeyen kalmasın” projesi Kahramanmaraş’ta başladı.
Proje kapsamında, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü 12 Şubat Kapalı Yüzme Havuzunda 1'er aylık periyotlarla 3 dönem halinde ücretsiz olarak eğitim verilecek. İlkokullarda eğitim öncelikle 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında minik öğrenciler yüzmeyi öğreniyor. Öğrencilerin okullardan alınıp yüzme eğitimi verildiğini söyleyen yüzme eğitmeni Orhan Karakız, “İlkokul 3 ve 4’üncü sınıflar olmak üzere ve okuldaki beden eğitimi derslerini burada ders olarak işliyoruz ve buradaki çocuklara yüzme eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimizi okullardan servislerle alıyoruz” dedi.
Yüzme öğrenmek için havuza gelen Zehra Tuzcu, “Arkadaşlar burası çok güzel yüzme bilmiyordum yüzmeyi öğreniyoruz” diye konuştu.
(HLL-
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