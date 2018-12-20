Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı

- Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular mevkisinde kar yağışı - İş makinelerinin yolda kar temizleme çalışması - Yolda kalan araçlarKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinin 2 bin rakımlı Yedikuyular mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.Kentte etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı özellikle ilçenin Yedikuyular mevkisinde etkisini artırdı.Yolun karla kaplanması sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını kaldıkları yerden kurtarmaya çalıştı.Büyükşehir belediyesi ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, yolu açık tutmaya çalışıyor.