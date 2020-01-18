Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 tutuklama

-Narkotik köpeğinin araması

-Uyuşturucunun bulunması

-Şüphelilerin adliyeden emniyetten çıkarılması

-Ele geçirilen maddeler ve köpek



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Türkoğlu İlçe Amirliği ekipleri, Gaziantep’ten Türkoğlu ilçesine uyuşturucu getirip sattığı tespit edilen şüpheli şahıs takibe alındı. Cumhuriyet Mahallesindeki adresine operasyon yapan polis ekipleri, narkotik köpeği Alfi ile birlikte detaylı arama yaptı. Alfi'nin evdeki kanepeye tepki vermesiyle yapılan aramada, kanepe altında satışa hazır 59 paket 57.50 gram ateş buz denilen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu maddesinin yanında 270 lira, 1 adet makas, 6 adet kilitli poşet, 4 adet eldiven ve alüminyum folyo ele geçirildi. Olayla ilgili Kemal E. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın Antalya'da sezonluk işçi olarak çalıştığı, kısa süre önce Türkoğlu ilçesine geldiği tespit edildi. Uyuşturucu madde ticareti kapsamında Türkoğlu Adliyesine sevk edilen Şüpheli tutuklandı.



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